سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 10.8699 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.060% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.072% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 10.9027 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 10.8029 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.371%.