سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى بالفرنكات الرواندية

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 GIP = 1,991 RWF

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سجل أسعار صرف باوند جبل طارق إلى بالفرنكات الرواندية

1 GIP إلى RWFآخر 7 أيام
الأعلى1,990.8100
الأدنى1,982.7800
المتوسط1,987.7286
التغيير0.40%

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 1990.81 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.063% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.334% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 1992.03 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1980.74 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.167%.

GIP إلى RWF مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert باوند جبل طارق to فرنك رواندي

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    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

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    اختر GIP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر RWF كالعملة التي تريد التحويل إليها.

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    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert باوند جبل طارق to فرنك رواندي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GIP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر RWF كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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