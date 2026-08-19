سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى القانون الروماني
هل تبحث عن أسعار صرف GIP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة باوند جبل طارق السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة باوند جبل طارق عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف باوند جبل طارق إلى إلى القانون الروماني
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GIP إلى RON
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|6.1362
|الأدنى
|6.1259
|المتوسط
|6.1284
|التغيير
|-0.03%
يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى القانون الروماني حاليًا 6.12729 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.081% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى القانون الروماني بين أعلى مستوى 6.14055 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 6.12284 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.147%.
GIP إلى RON مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert باوند جبل طارق to ليو روماني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GIP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر RON كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert باوند جبل طارق to ليو روماني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GIP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر RON كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.