سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 8146.04 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.085% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.096% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 8192.71 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 8046.22 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.661%.