سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 5.99978 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.251% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.189% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 6.00775 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 5.96681 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.318%.