سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 86.737 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.194% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.499% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 86.9006 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 85.9306 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.509%.