سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 20.6191 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.728% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.246% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 20.7957 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 20.5331 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.727%.