سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 244.884 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.429% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.307% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 245.94 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 243.637 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.405%.