سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 5477.13 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.028% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.177% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 5487.39 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 5454.14 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.141%.