سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 175.349 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.041% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.407% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 175.692 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 174.187 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.206%.