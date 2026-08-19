سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 213.648 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.199% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.141% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 214.368 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 213.293 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.214%.