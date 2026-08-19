سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 4.04827 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.695% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.209% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 4.05735 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 3.99051 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.343%.