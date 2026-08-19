سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 24158 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.053% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.217% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 24216.7 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 24055.8 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.320%.