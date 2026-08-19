سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الغورد الهايتي

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الغورد الهايتي حاليًا 177.112 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.041% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.428% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الغورد الهايتي بين أعلى مستوى 177.304 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 176.151 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.195%.