سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الكونات الكرواتية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الكونات الكرواتية حاليًا 8.80719 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.079% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.143% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الكونات الكرواتية بين أعلى مستوى 8.82914 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 8.80327 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.090%.