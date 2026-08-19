سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى اليورو حاليًا 1.16877 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.086% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.153% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 1.17183 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.16832 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.094%.