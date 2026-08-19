سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 217.66 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.070% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.730% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 217.66 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 215.641 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.398%.