سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى ngultrums البوتانية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 129.534 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.487% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 129.658 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 128.502 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.186%.