سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 1.72922 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.086% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.017% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 1.73422 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.72599 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.173%.