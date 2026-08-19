سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الدينار البحريني

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الدينار البحريني حاليًا 0.510326 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.074% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.209% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الدينار البحريني بين أعلى مستوى 0.51132 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.508192 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.137%.