سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 2.30107 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.070% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.261% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 2.30583 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.2913 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.136%.