سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 0.72746 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.334% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.141% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 0.736893 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.684165 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.142%.