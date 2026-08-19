سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى Zmw حاليًا 25.3489 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.769% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.064% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 25.6488 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 25.3093 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.555%.