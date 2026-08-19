سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 21.9957 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.063% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.592% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 22.0229 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 21.755 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.291%.