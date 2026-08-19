سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي
هل تبحث عن أسعار صرف GGP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة جنيه غيرنسي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة جنيه غيرنسي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GGP إلى XCD
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|3.6586
|الأدنى
|3.6424
|المتوسط
|3.6523
|التغيير
|0.23%
يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي حاليًا 3.65256 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.166% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.152% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي بين أعلى مستوى 3.66188 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3.63933 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.137%.
GGP إلى XCD مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert جنيه غيرنسي to دولار شرق الكاريبي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GGP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر XCD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert جنيه غيرنسي to دولار شرق الكاريبي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GGP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر XCD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.