سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 16046 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.176% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.176% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 16159 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 15986.5 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.490%.