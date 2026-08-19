سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية حاليًا 60.1342 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.274% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.181% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية بين أعلى مستوى 60.2997 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 59.9141 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.179%.