سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 9.0829 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.170% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.042% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 9.10641 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 9.05937 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.160%.