سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الدينار التونسي

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 3.9475 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.212% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.120% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 3.96504 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 3.93424 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.495%.