سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 1.00089 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.118% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.059% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 1.00237 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.00007 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.163%.