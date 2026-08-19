سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 12.9046 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.144% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.316% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 12.9382 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 12.8598 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.155%.