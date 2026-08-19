سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 10.8595 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.185% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.334% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 10.9027 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 10.8033 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.368%.