سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 137.091 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.207% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.194% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 137.509 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 137.091 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.167%.