سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الروبية الباكستانية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الروبية الباكستانية حاليًا 375.434 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.185% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.029% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الروبية الباكستانية بين أعلى مستوى 376.529 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 374.211 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.137%.