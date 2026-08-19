سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 5.99246 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.099% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.063% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 6.00775 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 5.96703 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.318%.