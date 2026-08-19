سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 4.55522 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.238% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 4.57432 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.53361 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.504%.