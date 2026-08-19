سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 20.6024 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.842% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.158% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 20.7957 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 20.5339 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.727%.