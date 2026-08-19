سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 63.5929 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.304% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 64.0613 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 63.4911 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.351%.