سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 54.2933 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.050% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.330% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 54.3253 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 53.9604 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.192%.