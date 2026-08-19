سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 23.2933 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.145% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.592% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 23.4673 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 23.2537 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.323%.