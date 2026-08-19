سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 625.266 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.008% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.765% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 630.335 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 621.441 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.378%.