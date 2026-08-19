سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 1905.09 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.251% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.114% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 1920.31 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1905.09 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.500%.