سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الين الياباني حاليًا 215.78 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.121% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.256% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 216.162 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 214.869 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.174%.