سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 213.79 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.166% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.050% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 214.369 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 213.293 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.214%.