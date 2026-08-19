سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 GGP = 36.36 HNL

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سجل أسعار صرف جنيه غيرنسي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

1 GGP إلى HNLآخر 7 أيام
الأعلى36.4086
الأدنى36.2308
المتوسط36.3408
التغيير0.30%

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 36.3577 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.140% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.229% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 36.4385 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 36.1937 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.137%.

GGP إلى HNL مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert جنيه غيرنسي to لمبيرة هندوراسية

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GGP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر HNL كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert جنيه غيرنسي to لمبيرة هندوراسية

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GGP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر HNL كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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