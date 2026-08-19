سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 36.3577 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.140% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.229% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 36.4385 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 36.1937 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.137%.