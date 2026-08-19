سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى بالفرنك الغيني حاليًا 11886.8 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.122% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.196% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 11911.8 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 11837.6 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.136%.