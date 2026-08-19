سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 99.854 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.412% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.016% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 99.854 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 98.5913 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.002%.