سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى السيد الغاني حاليًا 14.9473 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.381% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -5.042% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 15.8758 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 14.7542 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.057%.