سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الجنيه الإسترليني

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الجنيه الإسترليني حاليًا 0.999963 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.004% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.004% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الجنيه الإسترليني بين أعلى مستوى 1.00033 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.999852 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.041%.