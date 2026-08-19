سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الدولار الفيجي

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدولار الفيجي حاليًا 3.00889 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.023% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.166% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدولار الفيجي بين أعلى مستوى 3.01882 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 2.99168 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.314%.